Метою підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Постанова регулятора вже опублікована на офіційному сайті відомства.

Нове підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області стосується, перш за все, вартості розподілу електроенергії. Зміни стали наслідком перегляду тарифної структури та коригувань, здійснених після ретельного аналізу роботи енергетичних компаній у попередні роки. Основною метою таких нововведень є не лише погашення накопичених боргів перед НЕК «Укренерго», але й підготовка енергетичної системи регіону до стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025–2026 років.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що перегляд тарифів є необхідним кроком для компенсації недоотриманих доходів операторів системи розподілу. Загалом зміни торкнуться 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифоутворення, що передбачає визначення тарифу на основі інвестиційної вартості активів та очікуваного доходу.

Очікується, що додаткові фінансові надходження, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі та на реалізацію заходів, необхідних для безперебійної роботи енергосистеми у зимовий період. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що першочергово ці кошти підуть на підтримку генерації електроенергії, що є критично важливим для стабільності енергопостачання.

За оцінками експертів, для більшості побутових споживачів підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Харківській області матиме мінімальний вплив і незначно позначиться на розмірах платіжок. Водночас бізнес-сектор відчує зміни значніше: підвищення витрат на електроенергію для підприємств може збільшити операційні витрати та стати додатковим чинником подорожчання товарів і послуг у регіоні.

