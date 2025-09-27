Новое повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области касается прежде всего стоимости распределения электроэнергии.

Целью повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Постановление регулятора уже опубликовано на официальном сайте ведомства.

Новое повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области касается прежде всего стоимости распределения электроэнергии. Изменения стали следствием пересмотра тарифной структуры и корректировок, проведённых после тщательного анализа работы энергетических компаний в предыдущие годы. Основной целью таких новшеств является не только погашение накопленных долгов перед НЭК «Укрэнерго», но и подготовка энергетической системы региона к стабильному прохождению осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является необходимым шагом для компенсации недополученных доходов операторов системы распределения. Всего изменения коснутся 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифообразования, что предполагает определение тарифа на основе инвестиционной стоимости активов и ожидаемого дохода.

Ожидается, что дополнительные финансовые поступления, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи и на реализацию мер, необходимых для бесперебойной работы энергосистемы в зимний период. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что в первую очередь эти средства пойдут в поддержку генерации электроэнергии, что критически важно для стабильности энергоснабжения.

По оценкам экспертов, для большинства бытовых потребителей повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Харьковской области будет минимально и незначительно скажется на размерах платежек. В то же время бизнес-сектор почувствует изменения более значительно: повышение затрат на электроэнергию для предприятий может увеличить операционные расходы и стать дополнительным фактором подорожания товаров и услуг в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.