Основним фактором подорожчання популярного овоча експерти називають дефіцит пропозиції продуктів у Харківській області та інших регіонах.

Дефіцит продуктів у Харківській області спостерігається на популярний салатний овоч, через що на нього продовжує зростати ціна, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розповіли, що відбувається.

Дефіцит продуктів у Харківській області спостерігається на огірки. За даними аналітиків, цього тижня гуртові ціни на овоч піднялися в середньому на 15% порівняно з кінцем попереднього робочого тижня. Наразі тепличні огірки в комбінатах реалізують за цінами 30–50 грн/кг, що відповідає приблизно 0,72–1,21 долара за кілограм.

Основним фактором подорожчання експерти називають дефіцит пропозиції продуктів у Харківській області та інших регіонах. Сезон ґрунтових огірків уже практично завершився, а постачання тепличної продукції скоротилися через похмуру та прохолодну погоду, що встановилася в Україні минулого тижня.

Попит на овоч залишається стабільно високим, особливо серед оптових закупівельників та торгових мереж. Попри останнє зростання цін, тепличні огірки досі коштують у середньому на 24% дешевше, ніж у минулому році.

Проте учасники ринку прогнозують подальше підвищення цін. Попит продовжує залишатися активним, а дефіцит вітчизняної продукції лише посилюється. Імпортні поставки, які могли б частково компенсувати нестачу, поки що не здатні задовольнити потребу внутрішнього ринку.

Виробники тепличних огірків пояснюють підвищення відпускних цін, перш за все, збільшенням попиту на фоні скорочення пропозиції продукції. Це підвищення відображає актуальні ринкові умови та потребу підтримувати баланс між попитом і пропозицією.

