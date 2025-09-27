Основным фактором подорожания популярного овоща эксперты называют дефицит предложения продуктов в Харьковской области и других регионах.

Дефицит продуктов в Харьковской области наблюдается популярным салатным овощем, из-за чего на него продолжает расти цена, сообщает Politeka.net.

Аналитики рассказали, что происходит.

Дефицит продуктов в Харьковской области наблюдается огурцами. По данным аналитиков, на этой неделе оптовые цены на овощи поднялись в среднем на 15% по сравнению с концом предыдущей рабочей недели. Пока тепличные огурцы в комбинатах реализуют по ценам 30–50 грн/кг, что соответствует примерно 0,72–1,21 доллара за килограмм.

Основным фактором удорожания эксперты называют дефицит предложения продуктов в Харьковской области и других регионах. Сезон грунтовых огурцов уже практически завершился, а поставки тепличной продукции сократились из-за пасмурной и прохладной погоды, установившейся в Украине на прошлой неделе.

Спрос на овощ остается стабильно высоким, особенно среди оптовых и торговых сетей. Несмотря на последний рост стоимости, тепличные огурцы все еще стоят в среднем на 24% дешевле, чем в прошлом году.

Однако участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение стоимости. Спрос продолжает оставаться активным, а дефицит отечественной продукции только усугубляется. Импортные поставки, которые могли бы частично компенсировать недостаток, пока не способны удовлетворить потребность внутреннего рынка.

Производители тепличных огурцов объясняют повышение отпускных цен, прежде всего увеличением спроса на фоне сокращения предложения продукции. Это повышение отражает актуальные рыночные условия и необходимость поддерживать баланс между спросом и предложением.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому нужно повторно подать заявление на помощь.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кто столкнется с большими проблемами.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: получить деньги смогут не все, названы главные правила.