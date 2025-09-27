Нова система оплати проїзду у Миколаєві забезпечує більш сучасний, швидкий та комфортний спосіб пересування транспортом.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві передбачає використання цифрових QR-квитків, повідомляє Politeka.

Тепер поїздки не потребують купівлі паперових талонів: достатньо відсканувати код на смартфоні та здійснити оплату банківською карткою. Процедура займає лічені секунди, що значно пришвидшує користування громадським транспортом.

Серед основних переваг – безкоштовна пересадка протягом 90 хвилин після першої оплати, що особливо зручно для пасажирів, які змінюють маршрути під час подорожі. Разова поїздка коштує 8 гривень, тоді як паперовий квиток залишається дорожчим – 10 грн. Крім того, доступні тижневі та місячні абонементи, а студенти та туристи можуть скористатися спеціальними пакетами, обираючи найбільш зручний формат.

Система підтримує Apple Pay і Google Pay: достатньо всього лиш прикласти смартфон до валідатора, і списання коштів відбувається автоматично. Таке новведення зменшує черги, спрощує планування поїздок і виключає потребу у готівці.

Уся інформація щодо тарифів, видів абонементів та правил використання доступна на сайті КП «Миколаївелектротранс». Нова система оплати проїзду у Миколаєві забезпечує більш сучасний, швидкий та комфортний спосіб пересування транспортом.

Водночас у Миколавській області відзначається підвищення тарифів на комунальні послуги, що створює додаткове фінансове навантаження для родин. Окрім цього, місцеві представники ОСББ активно критикують запроваджену ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» двоставкову ціну на опалення, що викликає суперечки серед жителів.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право