Новая система оплаты проезда в Николаеве обеспечивает более современный, быстрый и комфортный способ передвижения по транспорту.

Новая система оплаты проезда в Николаеве предполагает использование цифровых QR-билетов, сообщает Politeka.

Теперь поездки не нуждаются в покупке бумажных талонов: достаточно отсканировать код на смартфоне и осуществить оплату банковской картой. Процедура занимает считанные секунды, что значительно ускоряет использование общественного транспорта.

Среди основных преимуществ – бесплатная пересадка в течение 90 минут после первой оплаты, что особенно удобно для пассажиров, меняющих маршруты во время поездки. Разовая поездка стоит 8 гривен, в то время как бумажный билет остается дороже – 10 грн. Кроме того, доступны недельные и месячные абонементы, а студенты и туристы могут воспользоваться специальными пакетами, выбирая наиболее удобный формат.

Система поддерживает Apple Pay и Google Pay: достаточно всего лишь приложить смартфон к валидатору, и списание средств происходит автоматически. Такое новшество уменьшает очереди, упрощает планирование поездок и исключает потребность в наличных деньгах.

Вся информация о тарифах, видах абонементов и правилах использования доступна на сайте КП «Николаевэлектротранс». Новая система оплаты проезда в Николаеве обеспечивает более современный, быстрый и комфортный способ передвижения по транспорту.

В Николаевской области отмечается повышение тарифов на коммунальные услуги, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семей. Кроме того, местные представители ОСМД активно критикуют введенную ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» двухставочную цену на отопление, что вызывает споры среди жителей.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право