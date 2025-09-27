Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області у 2025 році є важливим інструментом соціальної підтримки, що має на меті поліпшити якість життя самотніх осіб похилого віку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області у 2025 році передбачена для літніх мешканців, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду, повідомляє Politeka.

Цей вид підтримки спрямований на забезпечення кращих умов життя громадян похилого віку, котрі через здоров’я або вік не здатні піклуватися про себе.

Щоб оформити виплату, необхідно відповідати низці вимог. Насамперед, вік одержувача має становити щонайменше 80 років. Також обов’язковою умовою є проживання без родичів, які могли б забезпечити належний догляд. Ще один критерій – підтвердження медичної комісії, яке засвідчує потребу у сторонньому догляді на постійній основі. Крім того, виплата нараховується лише тим, хто отримує пенсію за віком, адже особи з пенсією по інвалідності не мають права на додаткову грошову допомогу.

У 2025 році розмір щомісячної надбавки для самотніх осіб складає 944 гривні. Кошти покликані частково компенсувати витрати, пов’язані з необхідністю постійного догляду, а також полегшити повсякденні потреби літніх людей, які залишилися без підтримки близьких.

Для призначення виплати слід звернутися до місцевого Пенсійного фонду або органів соціального захисту. Серед необхідних документів – заява, копія паспорта, ідентифікаційного коду та висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме останній документ підтверджує обґрунтованість потреби у сторонній допомозі.

