Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области в 2025 году предусмотрена для пожилых жителей, проживающих самостоятельно и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, сообщает Politeka.
Этот вид поддержки направлен на обеспечение лучших условий жизни пожилых людей, которые по здоровью или возрасту не способны заботиться о себе.
Чтобы оформить выплату, необходимо удовлетворять ряду требований. В первую очередь, возраст получателя должен составлять не менее 80 лет. Также обязательным условием является проживание без родственников, которые могли бы обеспечить надлежащий уход. Еще один критерий – подтверждение медицинской комиссии, удостоверяющее потребность в постороннем уходе на постоянной основе. Кроме того, выплата начисляется только тем, кто получает пенсию по возрасту, ведь лица с пенсией по инвалидности не имеют права на дополнительную денежную помощь.
В 2025 году размер ежемесячной прибавки для одиноких лиц составляет 944 гривны. Денежные средства призваны частично компенсировать расходы, связанные с необходимостью постоянного ухода, а также облегчить повседневные потребности пожилых людей, оставшихся без поддержки близких.
Для назначения выплаты следует обратиться в местный Пенсионный фонд или органы социальной защиты. Среди необходимых документов – заявление, копия паспорта, идентификационного кода и заключение врачебно-консультативной комиссии. Конкретно последний документ подтверждает обоснованность потребности в посторонней помощи.
Итак, денежная помощь для пенсионеров в Киевской области в 2025 году является важным инструментом социальной поддержки, целью которой является улучшить качество жизни одиноких пожилых людей.
Источник: 24 Канал.
