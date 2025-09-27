Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області передбачена як форма базової соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України нагадує, що така виплата доступна людям, які досягли 65 років, але не набули достатнього страхового стажу для отримання пенсії за віком.

Надати таку допомогу можуть лише за умови, що середній дохід заявника за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. У 2025 році цей показник складає 2361 гривню. Розмір виплати встановлюється на рівні 30% від прожиткового мінімуму, тобто 708,3 гривні.

Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів №265 від 26 березня 2008 року, якщо фактична щомісячна допомога виходить меншою за прожитковий мінімум, держава компенсує різницю. Таким чином, особа фактично отримує суму, що дорівнює 2361 гривні, що гарантує мінімальний рівень фінансової стабільності.

Оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області можливе кількома способами. Для цього громадянин може звернутися до сервісних центрів територіальних управлінь Пенсійного фонду, уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи центрів надання адміністративних послуг.

Також є можливість подати заяву через онлайн-сервіси: вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок або державний портал «Дія» з використанням кваліфікованого електронного підпису. Для тих, хто обирає традиційні методи, залишається варіант надсилання документів поштовим відправленням на адресу управління Пенсійного фонду.

