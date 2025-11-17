Отримати грошову допомогу для ВПО в Полтавській області можуть не всі внутрішньо переміщені особи.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надається в рамках гуманітарного проєкту благодійного фонду "Карітас Полтава", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на офіційному каналі в Телеграм.

"Карітас Полтава" продовжує реєстрацію на отримання фінансової допомоги для оренди житла в межах проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Програма реалізується у Полтавській області та передбачає надання підтримки на шість місяців.

Отримати грошову допомогу для ВПО в Полтавській області можуть внутрішньо переміщені особи, які нещодавно переїхали до приймаючої громади, зокрема протягом останніх 30 днів, і орендують житло.

Крім цього, кандидати на ці виплати повинні належати хоча б до однієї з категорій вразливості населення. До них належать особи з інвалідністю, громадяни з тяжкими або хронічними захворюваннями, самотні люди старшого віку від 55 років або домогосподарства, які складаються з одного або двох літніх людей без родинної підтримки.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області та ця підтримка також доступна для самотніх матерів або батьків, опікунів неповнолітніх дітей, багатодітних родин, у яких виховується три або більше неповнолітніх дітей, а також для вагітних жінок і матерів із дітьми до трьох років.

Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" спрямований на забезпечення житлової стабільності найуразливіших груп населення та надання своєчасної допомоги сім’ям, які постраждали через війну.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.