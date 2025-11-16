Жителям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Полтавській області.

Опублікований оновлений Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Тимчасові перебої пов’язані з капітальними ремонтами, технічним обслуговуванням та роботами за інвестиційними програмами АТ «Полтаваобленерго».

Знеструмлення 17 листопада

У Чорнухинській громаді без електропостачання залишаться села: Кізлівка, Грушківка, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Гільці та Білоусівка.

Роботи триватимуть з 08:00 до 16:30–17:00, залежно від населеного пункту. Відключення пов’язані з технічним обслуговуванням та капітальним ремонтом мереж.

У Новосанжарській громаді електроенергію вимкнуть у селах Марківка, Свічкареве, Лелюхівка, Старі Санжари, Грекопавлівка, Малий та Великий Кобелячок, Попове, Бакути, Книшівка, Плішивець, Тимофіївка, а також у смт Нові Санжари.

Планові роботи відбуватимуться з 08:00 до 17:00 у межах інвестиційної програми та капітального ремонту.

У Гадячі знеструмлять частину міських вулиць та провулків, підключених до ПЛ-10 кВ Місто-3 ПС Гадяч. Роботи триватимуть до 18:00 й стосуються підключення нових абонентів та обслуговування мереж.

Знеструмлення 18 листопада

У селі Луговики електропостачання відсутнє на вулиці Золотій з 08:00 до 16:30. Причина — капітальний ремонт відповідно до річної програми.

У смт Чорнухи без світла залишаться:

вул. Будівельників (будинки 1–5, 8, 10, 11а, 15),

пров. Будівельників (1–7, 9),

вул. Стовпова (4, 6, 8, 10, 14–20, 23, 26),

а також окремі ділянки та гаражні приміщення на цій же вулиці.

Знеструмлення заплановане з 08:00 до 16:30 за заявою користувача.

У селі Постав-Мука знеструмлять вул. Хутірську (будинки 3–8, 12, 15–18, 20–29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б) та вул. Шевченка (3а).

Світла не буде з 08:00 до 16:30 у зв’язку з реалізацією Інвестиційної програми ОСР.

