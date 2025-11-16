Прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

Прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Харкові зробили синоптики та розкрили, які сюрпризи підготувала нова неділя, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 17-ого числа: хмарна пора протримається увесь день. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Максимальна температура повітря сягне +11°C.

У вівторок, 18.11: повітря прогріється до +13°C. Хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 19.11: у місті хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Температурні коливання — від +1 до +3°C.

Четвер, 20 числа: хмарна пора буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Впродовж дня температура триматиметься в межах +3…+9°C.

У п’ятницю, 21.11: хмари триматимуться до самого вечора. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +4…+8°C. У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Субота, 22.11: протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +8 до +10°C.

У неділю 23.11: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від +3 до +9°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.