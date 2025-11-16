Прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 17 числа: облачная пора продержится весь день. Небольшой дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Максимальная температура воздуха составит +11°C.

Во вторник, 18.11: воздух прогреется до +13°C. Облака, которые появятся на небе утром, продержатся почти весь день, но лишь к к концу суток прояснится. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к концу суток должен закончиться.

Среда, 19.11: в городе пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Температурные колебания от +1 до +3°C.

Четверг, 20 числа: пасмурная пора будет держаться до самого вечера. Утром и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. В течение дня температура будет держаться в пределах +3…+9°C.

В пятницу, 21.11: облака будут держаться до самого вечера. Ночью будет идти дождь. Утром, днем без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +4…+8°C. Наши предки заметили, что в этот день ожидается снег. если день начинался туманом – на оттепели; а ясная погода – к предстоящей морозной зиме.

Суббота, 22.11 : в течение всего дня в Харькове будет держаться облачная погода. Без осадков. Температура будет колебаться от +8 до +10°C.

В воскресенье 23.11: будет пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +3 до +9°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

