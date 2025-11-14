Графік відключення світла в Кіровоградській області на 15 листопада передбачає тимчасове припинення електропостачання у Світловодську через планові ремонтні роботи на мережах ПрАТ «Кіровоградобленерго», передає Politeka.

Роботи заплановані з 07:00 до 17:00.

Місцева влада повідомляє, що ремонт необхідний для забезпечення стабільної та безпечної роботи енергомереж. Під час відключення насосні станції №1 та №2 ОКВП "Дніпро-Кіровоград" працюватимуть за резервними схемами з мінімальним навантаженням, що може вплинути на водопостачання. Мешканцям радять завчасно зробити запас води.

У міській раді закликають громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та стежити за оновленнями щодо часу проведення ремонту. Актуальні дані про можливі зміни графіка будуть публікувати на сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго» та у телеграм-каналах підприємства.

Відповідний графік відключення світла в Кіровоградській області на 15 листопада допомагає мешканцям планувати день і забезпечити мінімальні зручності під час ремонту, зокрема контролювати водопостачання та роботу побутових приладів.

Щоб підготуватися до таких знеструмлень, українцям варто заздалегідь зарядити всі гаджети та переконатися, що є запас води і продуктів. Корисно вимкнути з мережі чутливу техніку, щоб уникнути пошкоджень від перепадів напруги, а якщо є генератор або альтернативне джерело живлення, перевірити його готовність. Також варто спланувати користування освітленням і приладами, щоб мінімізувати незручності під час відключення.

