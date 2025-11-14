График отключения света в Кировоградской области на 15 ноября предусматривает временное прекращение электроснабжения в Светловодске из-за плановых ремонтных работ на сетях ЧАО «Кировоградоблэнерго», передает Politeka.

Работы запланированы с 07:00 до 17:00.

Местные власти сообщают, что ремонт необходим для обеспечения стабильной и безопасной работы энергосетей. При отключении насосные станции №1 и №2 ОКПП "Днепр-Кировоград" будут работать по резервным схемам с минимальной нагрузкой, что может повлиять на водоснабжение. Жителям советуют заблаговременно сделать запас воды.

В городском совете призывают граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за обновлением времени проведения ремонта. Актуальные данные о возможных изменениях графика будут публиковать на сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго» и телеграмм-каналах предприятия.

Соответствующий график отключения света в Кировоградской области на 15 ноября помогает жителям планировать день и обеспечить минимальные удобства при ремонте, в частности, контролировать водоснабжение и работу бытовых приборов.

Чтобы подготовиться к таким обесточениям, украинцам следует заранее зарядить все гаджеты и убедиться, что есть запас воды и продуктов. Полезно выключить из сети чувствительную технику во избежание повреждений от перепадов напряжения, а если есть генератор или альтернативный источник питания, проверить его готовность. Также следует спланировать пользование освещением и приборами, чтобы минимизировать неудобства при отключении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с которыми еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, что подорожание продуктов в Кировоградской области: как именно выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.