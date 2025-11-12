Жителі Кіровоградської області мають бути готовими до введення тимчасового графіка відключення світла з 14 по 17 листопада.

Графік відключення світла з 14 по 17 листопада в Кіровоградській області передбачає низку планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті "Кіровоградобленерго", графік відключення світла з 14 по 17 листопада в Кіровоградській області охоплює кілька населених пунктів, де фахівці виконуватимуть технічне обслуговування мереж.

14.11 з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово призупинено в селі Миколо-Бабанка. Обмеження торкнуться таких вулиць:

Булгакова 3–5, 7, 9–10, Молодіжна 2–3, 6–7, 10–11, Садова 1–5, 7–9, 11, 13, 15, Степова 3, 5–6, 8–9, 11–14, 16–17, 19–28, 30–31, 33, 35, Центральна 1–5, 5А, 5В, 8–11, 11Б, 12, 13Б, 14–20, 22, 28, 30.

З 7.11 по 17.11 з 09:00 до 17:00 незручності для місцевих мешканців плануються в селах Благодатне та Осикувате. У Благодатному без електроенергії тимчасово залишаться жителі таких адрес:

Бараки 3, Вишнева 1–4, 5А, 6–9, 9А, 10–31, 33, 35, 37, 39, 41, Затишна 1–5, 7–23, 25, 27, 29, 31, Індустріальна 2, 4–6, 8–10, 11А, 12–14, 16, 18–19, Молодіжна 1–4, 6–16, 18–28, Набережна 1–3, 5–18, Перемоги 1–3, 5, 7, 9, 11–13, 15, просп. Перемоги 17, Садова 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, Центральна 1–16, 18–25, 27–33, 35–38.

В Осикуватому ремонтні заходи заплановані на вулицях Лісова 8, Степова 7, 11, Шевченка 1–2, 2А, 5, 7–9, 11, 13, 15–16, 19, 22, 23А, 24–25, 27, 33.

17 листопада графік відключення світла в Кіровоградській області передбачає ще один етап ремонтів у кількох населених пунктах.

З 9:00 до 17:00 неструмлення відбудеться Мар’янівці (Центральна 29, 31, 35, 37, 39, 41–45, 45Б, 47–48, 50–52, 52Б, 52С, 54, 61, Центральний пров. 3) та Коханому (Шевченка 3, 7–8, 10–11, 13, 15, 22–24, 26, 28, 33–35, 41, 43, 47, 53, 55).

Представники «Кіровоградобленерго» зазначають, що з огляду на обстріли енергетичних обʼєктів, можливі аварійні та погодинні знеструмлення. Оперативно про них повідомляють на офіційному сайті.

