Жители Кировоградской области должны быть готовы к введению временного графика отключения света с 14 по 17 ноября.

График отключения света с 14 по 17 ноября в Кировоградской области предусматривает целый ряд плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте "Кировоградоблэнерго", график отключения света с 14 по 17 ноября в Кировоградской области охватывает несколько населенных пунктов, где специалисты будут выполнять техническое обслуживание сетей.

14.11 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно приостановлено в селе Николай-Бабанка. Ограничения коснутся следующих улиц:

Булгакова 3–5, 7, 9–10, Молодежная 2–3, 6–7, 10–11, Садовая 1–5, 7–9, 11, 13, 15, Степная 3, 5–6, 8–9, 11–14, 16–17, 19–28, 30–31, 33, 35, Центральная 1–5, 5А, 5В, 8–11, 11Б, 12, 13Б, 14–20, 22, 28, 30.

С 7.11 по 17.11 с 09:00 до 17:00 неудобства для местных жителей планируются в селах Благодатное и Осыковатое. В Благодатном без электроэнергии временно останутся жители следующих адресов:

Бараки 3, Вишневая 1–4, 5А, 6–9, 9А, 10–31, 33, 35, 37, 39, 41, Уютная 1–5, 7–23, 25, 27, 29, 31, Индустриальная 2, 4–6 16, 18–19, Молодежная 1–4, 6–16, 18–28, Набережная 1–3, 5–18, Победы 1–3, 5, 7, 9, 11–13, 15, просп. Победы 17, Садовая 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, Центральная 1-16, 18-25, 27-33, 35-38.

В Осековатом ремонтные мероприятия запланированы на улицах Лесная 8, Степная 7, 11, Шевченко 1–2, 2А, 5, 7–9, 11, 13, 15–16, 19, 22, 23А, 24–25, 27, 33.

17 ноября график отключения света в Кировоградской области подразумевает еще один этап ремонтов в нескольких населенных пунктах.

С 9:00 до 17:00 неструя произойдет Марьяновке (Центральная 29, 31, 35, 37, 39, 41–45, 45Б, 47–48, 50–52, 52Б, 52С, 54, 61, Центральный пер. 3) и Коханом (Шевченко 3, 7–8, 10–11, 13, 15, 22–24, 26, 28, 33–35, 41, 43, 47, 53, 55).

Представители «Кировоградоблэнерго» отмечают, что, учитывая обстрелы энергетических объектов, возможны аварийные и почасовые обесточивания. Оперативно о них сообщают на официальном сайте.

