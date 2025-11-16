Усі зацікавлені цією програмою можуть звертатися до організації за детальною інформацією про умови та графік отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Київській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

У Фастові Благодійний Фонд Святого Мартіна відкрив соціальну їдальню, яка щодня забезпечує гарячими обідами літніх людей, бездомних та малозабезпечені родини.

Заклад працює шість днів на тиждень — з понеділка по суботу. Видача їжі відбувається з 13:30 до 14:00. Страви готуються за традиційними рецептами української кухні, що гарантує повноцінний та смачний обід.

Для літніх або немічних громадян передбачена доставка їжі додому. Волонтери привозять безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області безпосередньо за місцем проживання.

Особливу увагу приділяють святковим періодам. Під час Різдва та Великодня організовуються благодійні заходи та зустрічі на залізничному вокзалі, де учасники отримують святкові обіди, можуть помолитися та поспілкуватися.

Щоденно соціальна їдальня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 приймає від 50 до 100 відвідувачів. Для безперебійної роботи залучена команда волонтерів: двоє готують страви на кухні, ще двоє обслуговують зал, зустрічають гостей та слідкують за чистотою.

Функціонування соціальної їдальні стало можливим завдяки підтримці міжнародних благодійників та партнерів фонду, що допомагає забезпечувати стабільну допомогу найбільш вразливим мешканцям.

Усі зацікавлені цією програмою можуть звертатися до організації за детальною інформацією про умови та графік отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Київській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.