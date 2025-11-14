Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада стосується лише планових профілактичних робіт.

У Київській області на 15 листопада заплановано графік відключення світла, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», передає Великодимерська селищна рада.

Роботи проводять для підвищення надійності мереж та запобігання аварій.

Електроенергії не буде у Великодимерській та Немішаївській громадах. Серед населених пунктів – селище Велика Димерка, села Гоголів, Бобрик, Покровське, Богданівка та Микуличі.

У Великій Димерці знеструмлення триватиме з 09:00 до 19:00 на вулицях Броварська, Введенська, Малинова, Механізаторів, Миру, Незалежності, Польова, Степова, Чернігівська та Миронця Григорія.

У Гоголеві електроенергії не буде з 09:00 до 18:00 на вулицях Галагана Григорія, Грушевського, Зоряна, Калнишевського Петра, Калюка, Квітнева, Київська, Кільцева, Незалежності, Орлика Пилипа, Приходько Надії, Родини Сущинських, Хутірська, Чорних Запорожців, Шевченка та Яворницького Дмитра.

У селі Микуличі плановий ремонт проводитиметься з 08:30 до 18:30 на вулицях Б.Бородая, Залізнична, Зелена, Шляхова, пров. Шляховий та Яковенка.

Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада стосується лише планових профілактичних робіт. Мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії та врахувати це при плануванні роботи побутових приладів.

Щоб підготуватися до відключень, заздалегідь зарядьте мобільні пристрої, налаштуйте резервне освітлення та прилади, що працюють від батарей. Також слід зберегти необхідну кількість води, уникати запуску електроприладів під час відсутності електроенергії та планувати роботу побутових приладів на час до або після відключення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.