В Киевской области на 15 ноября запланирован график отключения света, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», передает Великодимерский поселковый совет .
Работы производят для повышения надежности сетей и предотвращения аварий.
Электроэнергии не будет в Великодимерской и Немишаевской общинах. Среди населенных пунктов – поселок Большая Дымерка, села Гоголев, Бобрик, Покровское, Богдановка и Микуличи.
В Большой Дымерке обесточение продлится с 09:00 до 19:00 на улицах Броварской, Введенской, Малиновой, Механизаторов, Мира, Независимости, Полева, Степной, Черниговской и Миронца Григория.
В Гоголе электроэнергии не будет с 09:00 до 18:00 на улицах Галагана Григория, Грушевского, Зоряна, Калнышевского Петра, Калюка, Квитнева, Киевская, Кольцевая, Независимости, Орлика Филиппа, Приходько Надежды, Семьи Сущинских, Хуторская, Черных.
В селе Микуличи плановый ремонт будет проводиться с 08:30 до 18:30 на улицах Б.Бородая, Железнодорожная, Зеленая, Шляховая, пер. Путевой и Яковенко.
График отключения света в Киевской области на 15 ноября касается только плановых профилактических работ. Жителей просят заблаговременно подготовиться к временному отсутствию электроэнергии и учесть при планировании работы бытовых приборов.
Чтобы подготовиться к отключениям, зарядите мобильные устройства заранее, настройте резервное освещение и приборы, работающие от батарей. Также следует сохранить необходимое количество воды, избегать запуска электроприборов в отсутствие электроэнергии и планировать работу бытовых приборов на время до или после отключения.
