Все заинтересованные этой программой могут обращаться в организацию за подробной информацией об условиях и графике получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Киевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В Фастове Благотворительный Фонд Святого Мартина открыл социальную столовую, которая ежедневно обеспечивает горячими обедами пожилых людей, бездомных и малообеспеченных семей.

Заведение работает шесть дней в неделю — с понедельника по субботу. Выдача пищи производится с 13:30 до 14:00. Блюда готовятся по традиционным рецептам украинской кухни, что гарантирует полноценный и вкусный обед.

Для пожилых или немощных граждан предусмотрена доставка еды на дом. Волонтеры привозят бесплатные продукты для пенсионеров в Киевскую область непосредственно по месту жительства.

Особое внимание уделяется праздничным периодам. Во время Рождества и Пасхи проходят благотворительные мероприятия и встречи на железнодорожном вокзале, где участники получают праздничные обеды, могут помолиться и пообщаться.

Ежедневно социальная столовая на улице Зигмунда Козаря, 13 принимает от 50 до 100 посетителей. Для бесперебойной работы привлечена команда волонтеров: двое готовят блюда на кухне, еще двое обслуживают зал, встречают гостей и следят за чистотой.

Функционирование социальной столовой стало возможным благодаря поддержке международных благотворителей и партнеров фонда, что помогает обеспечивать стабильную помощь наиболее уязвимым жителям.

