Мешканців та підприємства просять врахувати графік відключення води на 17 листопада у Чернігові та завчасно зробити необхідні запаси води.

Графік відключення води на 17 листопада у Чернігові буде введно у зв'язку з аварійно–ремонтними роботами на водогонах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Чернігівводоканал".

Комунальні служби міста повідомляють про графік відключення води на 17 листопада у Чернігові у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на окремих ділянках водопровідних мереж. Мешканцям та юридичним споживачам слід врахувати тимчасові обмеження при плануванні користування водою.

На проспекті Левка Лук’яненка, 39, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водомірному вузлі, водопостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 17.11.2025 року. Роботи передбачають тимчасове відключення водопостачання безпосередньо у цьому будинку.

На проспекті Перемоги, 13, також проводитимуться аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, зокрема планується заміна засувки. У зв’язку з цим водопостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 15:00 для багатоповерхових житлових будинків за адресами:

вул. Жабинського, 3

проспект Перемоги, 13 та 17

вул. Івана Мазепи, 41 та 43А

Також обмеження стосуватиметься юридичних споживачів за адресами:

проспект Перемоги, 13, 15, 17

вул. Івана Мазепи, 41 та 43А

вул. Жабинського, 3

На вулиці Музичній, 4, проводитиметься аварійно-ремонтне обслуговування водопроводу, включно із заміною ПГ. Роботи відбудуться з 09:00 до 15:00. Тимчасово буде припинене водопостачання для багатоповерхових житлових будинків за адресами:

Музична, 2А, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Промислова, 40

А також для юридичних споживачів за адресами:

Музична, 4

Промислова, 40

Мешканців та підприємства просять врахувати тимчасові обмеження водопостачання та завчасно зробити необхідні запаси води.

