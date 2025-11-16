Графік відключення води на 17 листопада у Чернігові буде введно у зв'язку з аварійно–ремонтними роботами на водогонах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП "Чернігівводоканал".
Комунальні служби міста повідомляють про графік відключення води на 17 листопада у Чернігові у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на окремих ділянках водопровідних мереж. Мешканцям та юридичним споживачам слід врахувати тимчасові обмеження при плануванні користування водою.
На проспекті Левка Лук’яненка, 39, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водомірному вузлі, водопостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 17.11.2025 року. Роботи передбачають тимчасове відключення водопостачання безпосередньо у цьому будинку.
На проспекті Перемоги, 13, також проводитимуться аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, зокрема планується заміна засувки. У зв’язку з цим водопостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 15:00 для багатоповерхових житлових будинків за адресами:
- вул. Жабинського, 3
- проспект Перемоги, 13 та 17
- вул. Івана Мазепи, 41 та 43А
Також обмеження стосуватиметься юридичних споживачів за адресами:
- проспект Перемоги, 13, 15, 17
- вул. Івана Мазепи, 41 та 43А
- вул. Жабинського, 3
На вулиці Музичній, 4, проводитиметься аварійно-ремонтне обслуговування водопроводу, включно із заміною ПГ. Роботи відбудуться з 09:00 до 15:00. Тимчасово буде припинене водопостачання для багатоповерхових житлових будинків за адресами:
- Музична, 2А, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Промислова, 40
А також для юридичних споживачів за адресами:
- Музична, 4
- Промислова, 40
Мешканців та підприємства просять врахувати тимчасові обмеження водопостачання та завчасно зробити необхідні запаси води.
