Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі може бути припинена черех низку порушень.

У Кривому Розі продовжують нараховувати державну грошову допомогу ВПО, проте в окремих випадках виплати можуть бути тимчасово призупинені, пише Politeka.net.

Причини тимчасового припинення виплат пов’язані з невідповідністю отримувача критеріям програми або порушенням умов надання допомоги.

Найчастіше це стосується родин, які більше не відповідають вимогам для отримання державної підтримки. Зокрема, якщо середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства перевищує 9440 гривень, сім’я втрачає право на отримання допомоги.

Ще однією підставою для призупинення грошової допомоги для ВПО у Кривому Розі є повернення переселенців до постійного місця проживання або виїзд за межі України. Якщо відсутність триває понад 30 днів поспіль або загалом перевищує 60 днів протягом шести місяців, нарахування допомоги припиняється.

На сьогодні розмір державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб залишається незмінним: 3000 гривень на місяць отримують діти та люди з інвалідністю, тоді як для інших категорій громадян виплата становить 2000 гривень.

Окрему увагу держава приділяє пенсіонерам серед ВПО. У Пенсійному фонді України нагадують, що частина пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, можуть втратити свої виплати, якщо не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Для збереження пенсійних виплат пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, необхідно здійснювати хоча б одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців. Це підтверджує активність отримувача та дозволяє Пенсійному фонду продовжувати нарахування пенсій.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.