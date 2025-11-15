Аграрії намагаються врівноважити ціни та попит, але дефіцит продуктів у Київській області серйозно обмежує їхні можливості.

У Київській області спостерігається дефіцит продуктів у магазинах, що вже впливає на наявність товарів та їхню вартість, повідомляє Politeka.

Найбільше відчувається нестача фруктів. Врожай груш постраждав через травневі морози, що негативно позначилося як на споживачах, так і на фермерських господарствах. Холодна весна пошкодила частину садів, змушуючи аграріїв вкладати додаткові ресурси у відновлення дерев, підвищуючи собівартість вирощування.

Аналітики зазначають, що закупівельна ціна на груші піднялася з 50 до 70 гривень за кілограм, що відразу відобразилося на роздрібних цінах — тепер покупці платять близько 78 гривень за кілограм. Витрати на добрива та засоби захисту рослин зросли майже на третину, що стало ключовим фактором подорожчання.

Аграрії намагаються врівноважити ціни та попит, але дефіцит продуктів у Київській області серйозно обмежує їхні можливості. Частина господарств реалізує врожай одразу після збору, адже зберігання стає економічно невигідним, що додатково скорочує внутрішні запаси.

У супермаркетах ситуація складна: українські груші часто відсутні, тому на полицях переважає імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Крім того, у Київській області продовжує зростати вартість продуктів. За даними столичного статистичного управління, макаронні вироби подорожчали на 3,9%, що значно перевищує зростання цін на хліб — лише 0,8%. М’ясо та м’ясопродукти стали дорожчими на 2,2%, безалкогольні напої — на 2%, а риба та рибні продукти — на 1,8%.

