На початку зими 2025 року у Дніпропетровській області розпочнеться виплата грошової допомоги для пенсіонерів та інших незахищених категорій населення, повідомляє Politeka.

Програма «Тепла зима» передбачає одноразове зарахування 6 500 гривень, які можна витратити на зимовий одяг, взуття та ліки.

Право на участь матимуть кілька груп громадян. Серед них — діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, що отримують допомогу на проживання, а також діти з малозабезпечених сімей, діти під опікою або піклуванням, вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин. Крім того, допомога поширюється на самотніх пенсіонерів із надбавкою за догляд.

Старт нарахування коштів заплановано на 1 грудня 2025 року. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України, а використати отримані гроші можна протягом 180 календарних днів після зарахування.

Щоб отримати підтримку, громадянам необхідно завчасно оформити «Дія.Картку» через застосунок «Приват24». Процедура передбачає оновлення або встановлення програми, відкриття нової картки або оновлення наявної «єПідтримка», підключення до «Приват24» та подачу заявки через державний застосунок «Дія».

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області допоможе забезпечити базові потреби в холодний сезон та підтримати найуразливіші верстви населення.

Крім того, в Дніпропетровській області також повідомляли про подорожчання продуктів.

Середня ціна пшона зросла до 29,53 грн за кілограм, що на 3,67 більше порівняно з жовтнем. В магазинах Auchan кілограм коштує 26,90, Megamarket — 32,20, а Metro встановив ціну 29,50.

