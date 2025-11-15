Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом в Одесі та інших регіонах України для переселенців.

В Одесі переселенці можуть отримати безкоштовне житло через декілька державних програм, створених для підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом в Одесі та інших регіонах України для переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

Одним із напрямів ініціативи є врахування побажань переселенців пенсійного віку, які зараз мешкають у санаторіях, але бажають переїхати до сільської місцевості. Міністерство планує провести опитування серед внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового розміщення, щоб визначити пріоритети щодо майбутнього місця проживання.

Також відомство розглядає можливості для підтримки сільських громад, де є житлові приміщення, готові для облаштування тимчасового проживання переселенців. Це дозволить одночасно забезпечити житлом уразливі категорії громадян та стимулювати розвиток локальної інфраструктури у селах.

Ще один напрям програми передбачає надання тимчасового безкоштовного житла для переселенців, які після тривалого медичного догляду потребують додаткової підтримки. Для таких осіб організовують проживання в спеціально обладнаних приміщеннях терміном до одного року.

У рамках послуги переселенці отримують житло з усіма необхідними зручностями, можливість самостійно готувати їжу, а також допомогу у веденні господарства та вирішенні побутових і соціальних питань.

Для цього залучаються фахівці та служби незалежно від форми власності, що сприяє розвитку соціальних навичок та забезпечує комфортні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб.

