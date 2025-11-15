Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Одессе и других регионах Украины для переселенцев.

В Одессе переселенцы могут получить бесплатное жилье через несколько государственных программ, предназначенных для поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать украинцам, которые ищут убежища.

Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Одессе и других регионах Украины для украинцев, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

Одним из направлений инициативы является учет пожеланий ВПО пенсионного возраста, которые сейчас проживают в санаториях, но хотят переехать в сельскую местность. Министерство планирует провести опрос среди внутренне перемещенных лиц в местах временного размещения, чтобы определить приоритеты относительно будущего места жительства.

Также ведомство рассматривает возможности поддержки сельских общин, где есть жилые помещения, готовые для обустройства временного проживания переселенцев. Это позволит одновременно обеспечить жильем уязвимые категории граждан и стимулировать развитие локальной инфраструктуры в селах.

Еще одно направление программы предусматривает предоставление временного бесплатного жилья для переселенцев, которые после длительного медицинского ухода нуждаются в дополнительной поддержке. Для таких лиц организуют проживание в специально оборудованных помещениях на срок до одного года.

В рамках услуги переселенцы получают жилье со всеми необходимыми удобствами, возможность самостоятельно готовить еду, а также помощь в ведении хозяйства и решении бытовых и социальных вопросов.

Для этого привлекаются специалисты и службы независимо от формы собственности, что способствует развитию социальных навыков и обеспечивает комфортные условия проживания для перемещенных лиц.

