В Одеській області діє програма RISE, через яку надається гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів.

Проєкт спрямований на підтримку людей, що постраждали від бойових дій, втратили житло або перебувають поблизу небезпечних територій. Основна мета — забезпечити доступ до необхідних речей: продуктів, медикаментів, засобів гігієни та тимчасового житла.

Допомогу можуть отримати дві категорії учасників. Перша — внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули з регіонів активних бойових дій. Друга — мешканці прифронтових населених пунктів у межах 30 кілометрів від лінії зіткнення, де складно придбати товари першої потреби.

Виплати, включно з гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одеській області, проводяться після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення доступне за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88. Сім’я може отримати одноразову підтримку на три місяці — 3600 гривень на кожного члена домогосподарства, максимум 14 400 гривень на чотирьох осіб.

Учасники програми не повинні отримувати допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців чи брати участь у попередніх проєктах «Карітас-Спес Одеса».

Окрім цього, в регіоні доступна програма «Тепла зима», спрямована на покриття витрат у холодний сезон — придбання теплого одягу, взуття та оплату комунальних послуг.

Програма покликана посилити соціальний захист літніх людей і забезпечити їм гідні умови життя навіть у період нестабільності.

