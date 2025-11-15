Жителям варто підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на 16 листопада.

Графік відключення світла в Полтавській області на 16 листопада: Гадяч та Великобудищанська громада буде ввдено через ремонтні роботи на обладнанні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційних ресурсах.

Роботи триватимуть орієнтовно з 08:00 до 18:00, включно перевірка ліній, підключення оновлених мережевих компонентів та профілактика трансформаторного обладнання.

У зв’язку з цим частина мешканців міста Гадяч протягом дня відчує тимчасові перебої з електропостачанням.

Перелік адрес, де очікується відключення

До зони можливих знеструмлень потрапляють такі вулиці та провулки:

Вулиці

Параки Богдана — б. 1а, 1-Б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28-А, 30, 30а, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54-А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87

Перевальна — б. 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11–20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38

Підгіря Псла — б. 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19

Підлісна — б. 1–51 (непарні та парні, включно з 24–32, 33–49, 51)

Полтавська — б. 2, 5Б, 6, 8, 10, 13–20, 23, 26–35, 39–45, 48, 50, 54–60а, 61–76, 77–90, 92–107, 117, 120–152 (із зазначеними літерами: а, б, в, г, а)

Преображенська — б. 1–17, включно з 1а, 2а, 3а, 9а

Прокоповича — б. 1, 1-Г, 2–21

Романа Ляша — б. 2–38

Бороховича — б. 1–68 (весь діапазон від 1 до 68, включно з усіма будинками між ними)

Провулки та площі

Пасічний — б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 26, 40

Пасічний другий — б. 2, 4, 6, 8, 9

Пасічний перший — б. 1–19

Патріотичний — б. 1–15

Перемоги — б. 1–5

Петра Одарченка — б. 1–23-А (з усіма проміжними номерами та літерами)

Петропавлівська — б. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Петропавлівський — б. 1–31

Підлісний — б. 1–12

Подільський — б. 2–9

Преображенський — б. 1–50, включно з літерами та дубльованими номерами

Прокоповича — б. 1, 1а, 1б, 1г, 1-Г, 1є, 2–17

Базарний — б. 1, 3, 5, 7, 9

3 Польовий — б. 1–8

3 Ґрунський — б. 1, 2а, 3, 5, 6

2 Польовий — б. 1–9

2 Заводський — б. 1–8

2 Ґрунський — б. 2–7

2 Банний — б. 1, 2, 4, 6, 8

1 Польовий — б. 1–11

1 Заводський — б. 1–10

1 Ґрунський — б. 1, 1А, 2, 3, 4

Рекомендації для мешканців

Завчасно підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на 16 листопада: зарядити телефони, павербанки, медичні прилади, що залежать від електрики.

Приготувати альтернативне освітлення: ліхтарики, акумуляторні лампи.

За можливості завершити всі побутові справи до 8:00.

Стежити за оновленнями «Полтаваобленерго» — час робіт може бути змінено у разі технічних обставин.

