Новий графік руху поїздів в Сумській області розпочав діяти з 14 листопада, проте зміни торкнулися лише кількох експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.

Новий графік руху поїздів в Сумській області передбачає як перенесення часу відправлення частини рейсів, так і запуск нових напрямків, а також тимчасове скасування кількох експресів. Пасажирів закликають уважно ознайомлюватися з оновленою інформацією перед плануванням поїздки.

Зокрема, окремі електрички вирушатимуть раніше, ніж за звичним графіком. Йдеться про рейс №6014 за маршрутом Ворожба – Суми, який тепер курсуватиме з 10:06 до 11:42, а також про поїзд № 6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине, що вирушатиме о 05:10 та прибуватиме о 10:30.

Водночас інші рейси вирушатимуть пізніше. Серед них — №6054/6053 за сполученням Тростянець-Смородине – Охтирка, який курсуватиме з 10:50 до 11:57, та №6056/6055 Охтирка – Тростянець-Смородине, що відправлятиметься о 12:17 та прибуватиме о 13:35.

Крім того, регіональна залізниця запускає кілька нових рейсів, покликаних покращити транспортне сполучення між громадами. До оновленого розкладу додано №6266 Лебединська – Тростянець-Смородине, який курсуватиме з 19:45 до 21:25, новий ранковий рейс №6008 Тростянець-Смородине – Охтирка з відправленням о 03:29 та прибуттям о 04:34.

Разом із тим тимчасово припиняється курсування низки приміських експресів у регіоні. Скасовано рейси № 6888 Суми – Лебединська, № 6887 Лебединська – Суми, № 6890 Суми – Лебединська, № 6889 Лебединська – Ворожба, номер 6262 Боромля – Люботин, № 6261 Люботин – Боромля, № 6058 Тростянець-Смородине – Охтирка, №6057 Охтирка – Боромля та № 6009 Тростянець-Смородине – Ворожба.

Залізниця наголошує, що зазначені зміни суттєво відрізняються від звичного графіка, тому пасажирам рекомендують щоразу перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті.

