Нова система оплати за проїзд в Ужгороді передбачає зручні функції та низку змін.

З'явилися нова система оплати за проїзд в Ужгороді та оновлені Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом, пише Politeka.net.

Розповідаємо про всі введені зміни.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді передбачає сплату безготівкою. Тобто пасажири можуть оплачувати поїздки банківською карткою, транспортною карткою (пластиковою або цифровою через смартфон чи смартгодинник) або через мобільний застосунок. У всіх автобусах встановлені валідатори для підтвердження оплати.

Паперовий білет залишається чинним і видається водієм пасажирам, які оплачують готівкою. Водночас без наявності паперового квитка готівкова оплата не визнається підтвердженням. Вартість паперового квитка буде в кілька разів вищою, ніж безготівкова оплата, а його остаточна сума визначається рішенням виконкому. Для безготівкової оплати поїздка наразі становить 15 гривень.

У правилах передбачено введення квитка підвищеної вартості, який контролери пропонуватимуть пасажирам, що не оплатили проїзд належним чином. У разі відмови придбати такий білет контролер складає протокол, а пасажир притягується до адміністративної відповідальності. Штраф за безквитковий проїзд становить 300 гривень, що дорівнює 20-кратній вартості однієї поїздки.

Підвищеної вартості можуть запропонувати пасажирам у таких випадках:

відсутність зареєстрованого або дійсного квитка;

перевезення дитини віком від 7 до 16 років без квитка;

користування пільгою без відповідного документа;

неоплата перевезення багажу.

Запровадження диференційованих тарифів передбачає, що оплата проїзду безпосередньо у водія буде найдорожчою. Міська рада зазначає, що нова система оплати за проїзд в Ужгороді має стимулювати пасажирів переходити на безготівкову сплату.

Контроль за оплатою здійснюватимуть працівники перевізників, уповноважені перевіряти наявність зареєстрованих квитків. Для цього контролери використовуватимуть спеціальні пристрої, що зчитують інформацію з транспортних та банківських карток, мобільних телефонів або пільгових карток, щоб перевірити факт оплати чи пільговий проїзд.

Також відповідно до оновлених правил:

Ручна поклажа – це речі вагою до 10 кг і розміром до 1 метра. Вона перевозиться безкоштовно.

Багаж – предмети, більші за 1 метр або вагою від 10 до 40 кг, за їх перевезення потрібно буде сплачувати 15 грн. Багаж перевозиться у салоні автобусів, на міських маршрутах по конструкції окремих багажників не передбачено.

Безплатно можна перевозити дитячі візки, крісла колісні, самокати, моноколеса.

Перевезення багажу вагою понад 40 кг заборонено.

Домашні тварини перевозяться у клітках або переносках.

Джерело: varosh.com.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли чекати на тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які розцінки тепер.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: який товар може різко зникнути з прилавків.