Новая система оплаты за проезд в Ужгороде предусматривает удобные функции и ряд изменений.

Появилась новая система оплаты за проезд в Ужгороде и обновлены правила использования городского пассажирского автомобильного транспорта, пишет Politeka.net.

Рассказываем обо всех введенных изменениях.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде предусматривает расчет безналичными. То есть пассажиры могут оплачивать поездки банковской картой, транспортной картой (пластиковой или цифровой через смартфон или смартчасы) или через мобильное приложение. Во всех автобусах установлены валидаторы для подтверждения оплаты.

Бумажный проездной документ остается в силе и выдается водителем пассажирам, оплачивающим наличными. В то же время без наличия бумажного билета наличная оплата не признается подтверждением. Стоимость бумажного билета будет в несколько раз выше безналичной, а его окончательная сумма определяется решением исполкома. Для безналичного расчета поездка составляет 15 гривен.

В правилах предусмотрено введение проездного талона повышенной стоимости, который контролеры будут предлагать пассажирам, не оплатившим проезд должным образом. В случае отказа приобрести такой проездной документ, контролер составляет протокол, а пассажир привлекается к административной ответственности. Штраф за безбилетная поездка составляет 300 гривен, что равняется 20-кратной стоимости одной поездки.

Повышенную стоимость могут предложить пассажирам в следующих случаях:

отсутствие зарегистрированного или действительного билета;

перевозка ребенка в возрасте от 7 до 16 лет без билета;

пользование льготой без соответствующего документа;

неоплата перевозки багажа.

Введение дифференцированных тарифов предполагает, что оплата поездки непосредственно у водителя будет самой дорогой. Городской совет отмечает, что новая система оплаты за проезд в Ужгороде должна стимулировать пассажиров переходить на безналичную.

Контроль расчета будут осуществлять работники перевозчиков, уполномоченные проверять наличие зарегистрированных билетов. Для этого контроллеры будут использовать специальные устройства, считывающие информацию с транспортных и банковских карт, мобильных телефонов или льготных карт, чтобы проверить факт расчета или льготный проезд.

Также в соответствии с обновленными правилами:

Ручная кладь – это вещи весом до 10 кг и размером до 1 метра. Она перевозится бесплатно.

Багаж – предметы более 1 метра или весом от 10 до 40 кг, за их перевозку нужно будет платить 15 грн. Багаж перевозится в салоне автобусов, на городских маршрутах по конструкции отдельных багажников не предусмотрено.

Бесплатно можно перевозить детские коляски, колесные кресла, самокаты, моноколеса.

Перевозка багажа весом более 40 кг запрещена.

Домашние животные перевозятся в клетках или в переносках.

Источник: varosh.com.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года во Львове: когда ждать тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие расценки теперь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: какой товар может резко исчезнуть с прилавков.