Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком загального подорожчання енергоресурсів і потреби у фінансовій стабільності підприємств.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області офіційно набуло чинності з жовтня і торкнулося як мешканців, так і бюджетних установ, повідомляє Politeka.

За даними підприємства «Лубнитеплоенерго», зміна вартості тепла стала вимушеним кроком через зростання витрат на виробництво, транспортування й подачу енергії. Комунальники пояснюють: попередні розцінки покривали лише частину реальних потреб, що створювало ризики для стабільного функціонування тепломереж.

Раніше, у серпні 2024 року, тарифи формувалися з урахуванням витрат на ремонтні роботи та технічне обслуговування, проте рівень компенсації становив близько 76%. Тепер, через подорожчання газу, електроенергії та водопостачання, підприємство змушене було переглянути ціни.

Нині природний газ для населення коштує близько 6,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ — понад 13 тисяч. Окрім цього, до кінцевої вартості додаються платежі за транспортування та розподіл. Також протягом останніх місяців значно зросла ціна на електроенергію — понад 8 гривень за кіловат-годину.

За підрахунками «Лубнитеплоенерго», тарифи для населення збільшилися майже удвічі, тоді як для бюджетних організацій — приблизно на 25%. Це підвищення пояснюють необхідністю забезпечити безперебійне постачання тепла та уникнути боргів у галузі.

Таким чином, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком загального подорожчання енергоресурсів і потреби у фінансовій стабільності підприємств. Фахівці закликають споживачів раціонально використовувати ресурси, адже тенденція до зростання витрат може зберегтися й надалі.

