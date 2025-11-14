Повышение тарифов на отопление в Полтавской области официально вступило в силу с октября и коснулось как жителей, так и бюджетных учреждений, сообщает Politeka.

По данным предприятия «Лубнитеплоэнерго», изменение стоимости тепла стало вынужденным шагом из-за роста затрат на производство, транспортировку и подачу энергии. Коммунальщики объясняют: предварительные расценки покрывали лишь часть реальных потребностей, что создавало риски для стабильного функционирования теплосетей.

Ранее в августе 2024 года тарифы формировались с учетом затрат на ремонтные работы и техническое обслуживание, однако уровень компенсации составил около 76%. Теперь из-за подорожания газа, электроэнергии и водоснабжения предприятие вынуждено было пересмотреть цены.

Сейчас природный газ для населения стоит около 6,2 тысяч гривен за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений - более 13 тысяч. Кроме того, к конечной стоимости добавляются платежи за транспортировку и распределение. Также в последние месяцы значительно выросла цена на электроэнергию — более 8 гривен за киловатт-час.

По подсчетам «Лубнитеплоэнерго», тарифы для населения увеличились почти вдвое, тогда как для бюджетных организаций примерно на 25%. Это повышение объясняют необходимостью обеспечить бесперебойную поставку тепла и избежать долгов в отрасли.

Таким образом, повышение тарифов на отопление в Полтавской области является результатом общего удорожания энергоресурсов и потребности в финансовой стабильности предприятий. Специалисты призывают потребителей рационально использовать ресурсы, ведь тенденция роста затрат может сохраниться и в дальнейшем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.