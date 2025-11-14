Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає можливість бути серед людей, спілкуватися і підтримувати свою фінансову стабільність.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі надається для тих, хто хоче бути корисним і отримувати за це гроші, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua пропонує вакансії у різних сферах. Серед актуальних пропозицій є посада мангальщика у Hvilya kitchen із зарплатою від 25 000 до 30 000 гривень.

Основні обов’язки: приготування м’яса, риби та овочів на мангалі, підтримка чистоти робочого місця та обладнання, контроль якості продуктів і дотримання санітарних норм.

Досвід не обов’язковий, компанія пропонує навчити всьому необхідному. Ця вакансія добре підходить для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Дніпрі з можливістю неповної або повної зайнятості та дружньою командою.

Окрім цього, компанія Kaplun.Global шукає завгоспа-водія з зарплатою 25 000. Основні обов’язки включають доставку співробітників додому, перевезення вантажів від постачальників до виробництва та на Нову пошту.

А також - організацію прибирання виробництва, дрібні ремонти та закупівлю матеріалів. Вміння водити різні автомобілі стане перевагою. Графік: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Дніпрі - машиніст крана на металургійному виробництві з оплатою від 20 800 до 22 800 після оподаткування. Завдання: управління вантажопідйомними кранами різних конструкцій, транспортування продукції та вантажів у технологічному потоці цеху.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та щорічну відпустку, безкоштовний спецодяг і взуття, медичне страхування, корпоративний транспорт, можливість професійного зростання та отримання вищої металургійної освіти.

