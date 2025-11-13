Подорожчання проїзду у Дніпрі вже відчули на собі і своїх гаманцях місцеві жителі, тож розповідаємо про тарифи та причини їх росту.

Подорожчання проїзду у Дніпрі повʼязане із економічною ситуацією, війною та необхідністю підтримувати транспортну систему міста, повідомляє Politeka.

З 8 листопада квитки у більшості маршруток міста зросли з 18 до 20 гривень. Подорожчання проїзду у Дніпрі не стало спонтанним.

Як зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев, рішення про новий тариф ухвалили майже рік тому. Це було продиктовано реаліями, у яких працюють перевізники та міський транспорт.

Однією з головних причин є дефіцит кадрів. Багато водіїв пішли служити до Збройних Сил України або виїхали за кордон. Щоб утримати наявних працівників та залучити нових, компаніям доводиться підвищувати зарплати та покращувати умови праці.

Подорожчання проїзду у Дніпрі частково покриває ці витрати. Не менш важливим фактором є зростання операційних витрат. Підготовка автопарку до зимового сезону суттєво виросла в ціні.

Значно більше коштують акумулятори, паливно-мастильні матеріали та інші необхідні для роботи витратні матеріали. У поєднанні з високою інфляцією це створює сильний тиск.

Заступник міського голови зазначає, що в подальшому очікується підняття вартості квитків у комунальному електротранспорті.

Трамваї та тролейбуси, хоч і фінансуються міськими дотаціями, теж потребують значних витрат на утримання рухомого складу та дотримання графіків руху.

Тож місцеві жителі змушені адаптуватися до нових економічних реалій та розцінок.

