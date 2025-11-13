Подорожание проезда в Днепре уже почувствовали на себе и своих кошельках местные жители, поэтому рассказываем о тарифах и причинах их роста.

Подорожание проезда в Днепре связано с экономической ситуацией, войной и необходимостью поддерживать транспортную систему города, сообщает Politeka.

С 8 ноября билеты в большинстве маршруток города выросли с 18 до 20 гривен. Подорожание проезда в Днепре не стало спонтанным.

Как отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев, решение о новом тарифе было принято почти год назад. Это продиктовано реалиями, в которых работают перевозчики и городской транспорт.

Одной из главных причин есть дефицит кадров. Многие водители пошли служить в Вооруженные Силы Украины или уехали за границу. Чтобы удержать существующих работников и привлечь новых, компаниям приходится повышать зарплату и улучшать условия труда.

Подорожание проезда в Днепре частично покрывает эти расходы. Не менее важным фактором является рост операционных расходов. Подготовка автопарка к зимнему сезону существенно выросла в цене.

Значительно больше стоят аккумуляторы, горюче-смазочные материалы и другие необходимые для работы расходные материалы. В сочетании с высокой инфляцией это создает сильное давление.

Заместитель городского головы отмечает, что в дальнейшем ожидается повышение стоимости билетов в коммунальном электротранспорте.

Трамваи и троллейбусы, хотя и финансируются городскими дотациями, тоже требуют значительных затрат на содержание подвижного состава и соблюдение графиков движения.

Так что местные жители вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям и расценкам.

