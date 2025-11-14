Работа для пенсионеров в Днепре позволяет быть среди людей, общаться и поддерживать свою финансовую стабильность.

Работа для пенсионеров в Днепре предоставляется тем, кто хочет быть полезным и получать за это деньги, сообщает Politeka.

Платформа work.ua предлагает вакансии в разных сферах. Среди актуальных предложений должность мангальщика в Hvilya kitchen с зарплатой от 25 000 до 30 000 гривен.

Основные обязанности: приготовление мяса, рыбы и овощей на мангале, поддержание чистоты рабочего места и оборудования, контроль качества продуктов и соблюдение санитарных норм.

Опыт не обязателен, компания предлагает научить всему необходимому. Эта вакансия хорошо подходит для тех, кто ищет работу для пенсионеров в Днепре с возможностью неполной или полной занятости и дружеской командой.

Кроме этого, компания Kaplun.Global ищет завхоз-водителя с зарплатой 25 000. Основные обязанности включают доставку сотрудников на дом, перевозку грузов от поставщиков к производству и на Новую почту.

А также – организацию уборки производства, мелкие ремонты и закупку материалов. Умение водить разные автомобили станет преимуществом. График: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Днепре – машинист крана на металлургическом производстве с оплатой от 20 800 до 22 800 после налогообложения. Задание: управление грузоподъемными кранами различных конструкций, транспортировка продукции и грузов в технологическом потоке цеха.

Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и ежегодный отпуск, бесплатную спецодежду и обувь, медицинское страхование, корпоративный транспорт, возможность профессионального роста и получения высшего металлургического образования.

