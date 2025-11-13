Графік відключення світла в Полтавській області на 14 листопада оприлюднений на офіційних ресурсах місцевих громад.

Графік відключення світла в Полтавській області на 14 листопада охоплює Чорнухинську, Великобудищанську та Петрівсько-Роменську територіальні громади.

Апро це Чорнухинська, Великобудищанська та Петрівсько-Роменська громади інформують на своїх офіційних ресурсах.

У селі Мокіївка (Чорнухинська громада) електроенергію відключатимуть з 08:00 до 20:00 на вулиці Уханя. Роботи проводитимуться в межах технічного обслуговування мереж.

У Веприку (Великобудищанська) без живлення залишаться окремі ділянки вулиць Кизя, Травнева та провулку Травневого. Перерва триватиме з 08:00 до 17:00 у зв’язку з виконанням інвестиційної програми оператора системи розподілу.

У Петрівці-Роменській ремонт запланований з 08:00 до 18:00. Тимчасово без електропостачання залишаться вулиці Виноградна, Вознесінська, Молодіжна, Покровська, Спортивна та Шкільна.

Працівники «Полтаваобленерго» зазначають, що роботи необхідні для покращення стабільності постачання та безпеки мереж. Споживачів просять заздалегідь врахувати можливі обмеження й підготуватися до тимчасових перерв.

Щоб підготуватися до відключень, варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Підготуйте джерела світла — ліхтарі, свічки або акумуляторні лампи. Запасіться водою, продумайте запас продуктів, які не потребують приготування. Вимкніть техніку з розеток і сплануйте важливі справи на час, коли електроенергія буде доступна.

