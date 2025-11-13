Крім того, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці доступна у Центрі надання гумдопомоги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці надається завдяки роботі місцевих волонтерських та благодійних організацій, повідомляє Politeka.

Ініціативи спрямовані на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, а також на забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених осіб.

У місті діє кілька проєктів, покликаних забезпечити мешканців продуктами харчування, ліками та іншими необхідними речами. Волонтери організовують адресну доставку, що дозволяє охопити пенсіонерів, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, людей з інвалідністю, жінок і дітей. Для звернення можна скористатися номером: +38 (066) 683 79 84.

Окрему підтримку надає волонтерське об’єднання «Фенікс», яке забезпечує продуктовими наборами та ліками. Зв’язатися з організацією можна за телефонами: +38 (073) 118 04 94 або +38 (063) 680 91 24.

Громадська організація «ВІСЬ» також надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема особливий фокус робиться на підтримку жінок, дівчат і дітей. Контакт для довідок: +38 (050) 257 42 84.

Крім того, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці доступна у Центрі надання гумдопомоги, який знаходиться за адресою: вул. Соборна, 68 (колишній кінотеатр ім. Коцюбинського, вхід із боку). Для отримання консультацій можна телефонувати за номерами: +38 (097) 083 59 98 або +38 (093) 705 61 91.

Ці ініціативи дозволяють підтримати літніх людей і вразливі категорії населення, забезпечити базові потреби та сприяють комфортному й безпечному проживанню у період складних умов. Програма допомагає не лише отримати необхідні продукти та ліки, а й зберегти соціальну стабільність у громадах під час війни.

