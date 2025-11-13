Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице доступна в Центре предоставления гуммпомощи.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Виннице предоставляется благодаря работе местных волонтерских и благотворительных организаций, сообщает Politeka.

Инициативы направлены на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, а также на обеспечение базовых потребностей внутренне перемещенных лиц.

В городе действует несколько проектов, призванных обеспечить жителей продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами. Волонтеры организуют адресную доставку, позволяющую охватить пенсионеров, многодетные и малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, женщин и детей. Для обращения можно воспользоваться номером: +38(066) 683 79 84.

Отдельную поддержку оказывает волонтерское объединение Феникс, которое обеспечивает продуктовыми наборами и лекарствами. Связаться с организацией можно по телефонам: +38 (073) 118 04 94 или +38 (063) 680 91 24.

Общественная организация «ВОТ» также оказывает помощь внутренне перемещенным лицам, в частности, особый фокус делается в поддержку женщин, девушек и детей. Справочная информация: +38 (050) 257 42 84.

Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице доступна в Центре предоставления гуммпомощи, который находится по адресу: ул. Соборная, 68 (бывший кинотеатр им. Коцюбинского, вход со стороны). Для получения консультаций можно звонить по телефонам: +38 (097) 083 59 98 или +38 (093) 705 61 91.

Эти инициативы позволяют поддержать пожилых и уязвимые категории населения, обеспечить базовые потребности и способствуют комфортному и безопасному проживанию в период сложных условий. Программа помогает не только получить необходимые продукты и лекарства, но сохранить социальную стабильность в общинах во время войны.

