График отключения света в Полтавской области на 14 ноября охватывает Чернухинское, Великобудищанское и Петровско-Роменское территориальные общины, сообщает Politeka.

А об этом Чернухинская , Великобудищанская и Петровско-Роменская общины информируют на своих официальных ресурсах.

В селе Мокеевка (Чернухинская община) электроэнергию будут отключать с 08:00 до 20:00 по улице Уханя. Работы будут производиться в рамках технического обслуживания сетей.

В Веприке (Великобудищанская) без питания останутся отдельные участки улиц Кизя, Майская и переулка Майского. Перерыв будет продолжаться с 08:00 до 17:00 в связи с выполнением инвестиционной программы оператора системы распределения.

В Петровке-Роменский ремонт запланирован с 08:00 до 18:00. Временно без электроснабжения останутся улицы Виноградная, Вознесенская, Молодежная, Покровская, Спортивная и Школьная.

Сотрудники «Полтаваоблэнерго» отмечают, что работы необходимы для улучшения стабильности снабжения и безопасности сетей. Потребителей просят заранее учесть возможные ограничения и подготовиться к временным перерывам.

Чтобы подготовиться к отключениям, следует заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. Подготовьте источники света – фонари, свечи или аккумуляторные лампы. Запаситесь водой, продумайте запас продуктов, не требующих приготовления. Выключите технику из розеток и спланируйте важные дела на время, когда электроэнергия будет доступна.

