График отключения света в Черниговской области на 14 ноября охватывает длительное время.

График отключения света в Черниговской области на 14 ноября будет введен в городе Остер из-за плановых ремонтных работ, передает Politeka.

Такую информацию обнародовали для жителей на официальном сайте Остерской общины.

В городе Остер Черниговского района 14 ноября запланировано временное отключение электроэнергии, сообщает местная община. График отключения электроэнергии в Черниговской области на 14 ноября охватывает период с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом воздушной линии электропередачи.

Во время работ будет временное отключение электроэнергии на улице Мира (дома 48, 50, 51, 51А, 53), улице Соломии Крушельницкой (дома 1–70 с указанием индивидуальных номеров), улице Генерала Солониной (дома 2–26 и некоторые дополнительные), улице Героев 66-й бригады (дома 72А, 76А) и улице Грушевского (дома 1–38А).

Местная администрация призывает жителей заранее подготовиться к отключению и, по возможности, использовать альтернативные источники электроэнергии. Также подчеркивается, что ремонтные работы будут проводиться в установленные сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей населённых пунктов.

Уведомление об отключении электроэнергии предоставляется для планирования бытовых и рабочих нужд населения, а также для обеспечения безопасности в период отсутствия электроэнергии.

Местным жителям также рекомендуется заранее позаботиться о зарядке мобильных устройств, наличии фонариков и батареек, а также проверить наличие питьевой воды и необходимых бытовых приборов, чтобы минимизировать неудобства во время ожидающихся отключений электроэнергии.

