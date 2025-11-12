Пассажирам следует внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов в Сумской области и рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Сумской области предусматривает корректировку времени отправки и прибытия, а также запуск новых рейсов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Сумской области учел рекомендации местных властей и пожелания пассажиров.

В частности, №7010 Ворожба – Харьков будет прибывать позже, в 21:54 вместо 18:56. С 12 ноября будут отправляться обновленные рейсы: №6054/6053 Тростянец-Смородино – Ахтырка в 10:50.

№6056/6055 Ахтырка – Тростянец-Смородино в 12:17, №6013 Сумы – Ворожба в 15:23 и №6011/6012 Тростянец-Смородино – Ворожба в 15:45.

Кроме этого, появляются дополнительные рейсы: №6266 Лебединская – Тростянец-Смородино в 19:45, №6008 Тростянец-Смородино – Ахтырка в 03:29 и №6017 Ахтырка – Тростянец-Смородино в 21:18.

Новый график поездов в Сумской области также предусматривает временную приостановку курсирования ряда составов с 12 ноября.

с 10.11.2025 отменяют № 6052/6051, 6051/6052, 6893, 6894, 6888, 6887, 6890, 6889, 6262, 6261, 6058, 6057. А с 12.11.2025 - № 6009, 6014, 6013, 6010, 6012, 6891, 6892, 6054/6053, 6056/6055.

В Укрзализныце отметили, что обновленное расписание существенно отличается от привычного, поэтому перед поездкой необходимо проверять актуальные данные на официальном сайте.

Особое внимание советуют обращать на дату под сообщением и пересматривать раздел «Изменения движения». Нововведения призваны обеспечить стабильное сообщение между населенными пунктами и адаптировать курсирование пассажирских составов к современным условиям и потребностям пассажиров.

