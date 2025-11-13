В Приднепровской железной дороге призвали пассажиров заранее учитывать новый график движения поездов в Днепропетровской области.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится "Укрзализныцей" на нескольких маршрутах и ​​экспрессах, курсирующих в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 15 ноября вводится новый график движения поездов в Днепропетровской области, в частности, в пределах направления Dnipro City. Такие коррективы связаны с актуальной ситуацией безопасности в регионе, сообщили в региональном филиале «Приднепровская железная дорога».

В течение 15, 16 и 17 ноября несколько пригородных рейсов будут курсировать по обновленному графику и измененным дорогам.

В частности, №7206 и №7208 будут выполнять рейсы по направлению Днепр-Главный — Синельниково-1. Ранее эти маршруты обслуживали сообщение Каменское-Пассажирское - Синельниково-1.

Для удобства пассажиров предусмотрен альтернативный рейс №6038, курсирующий по маршруту Каменское — Днепр-Главный.

В то же время, в указанные даты временно не будут курсировать отдельные поезда, которые соединяли Днепр с Каменским. В частности, движение приостанавливается для рейсов №7305, №7307, №7309 и №7204. Их временная отмена позволит обеспечить безопасность пассажирских перевозок и оптимизировать график движения железнодорожного транспорта.

Пассажирам, планировавшим поездки в направлении Каменского, советуют воспользоваться альтернативными рейсами. Вместо отмененных маршрутов можно выбрать следующие поезда: №6005 Днепро-Главный — Каменское, №6015 Днепро-Главный — Каменское, №6037 или №6018.

В Приднепровской железной дороге призвали пассажиров заранее учитывать изменения в расписании движения, планировать свои поездки с учетом обновленных маршрутов и, по возможности, проверять актуальную информацию перед отправлением.

