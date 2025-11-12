График отключения воды с 13 по 17 ноября в Харькове уже создал неудобства для отдельных местных жителей, поэтому рассказываем, в чем дело.

График отключения воды с 13 по 17 ноября в Харькове означает проведение плановых и аварийных работ, которые должны завершиться в течение нескольких дней, сообщает Politeka.

По информации коммунальных служб, ограничение водоснабжения зацепило разные районы города. В частности, на Нескореных, 45, подъезд 1, по течению в перекрытии с 11.11 19:15 и до 15.11 18:00 не работают краны в квартирах 1–36.

Кроме этого, график откручивания воды с 13 по 17 ноября в Харькове затронул и другой адрес. На улице Александра Олеся, 18, подъезд 3, из-за проблем со стояком и канализацией, водоснабжение не подается в период с 11.11 18:30 до 13.11 20:00.

На Гаршина, 5/7, из-за дефекта в доме № 8, временно от поставки отключили весь дом с 11.11 17:45 до 13.11 18:00. Также на бульваре Жасминовой, дом 13, из-за дефекта ВБС в техподполье, водоснабжение не будет в период с 11.11 17:45 до 17.11 20:00.

ГКоммунальные службы напоминают, что график отключения воды с 13 по 17 ноября в Харькове включает как плановые работы, так и аварийные вмешательства, поэтому жителям следует учесть это при планировании своего быта.

Подача будет восстанавливаться после завершения ремонтных мероприятий и проверки систем на исправность. Поэтому местным жителям, уже не имеющим водоснабжения, нужно подождать еще несколько дней, пока коммунальщики исправят ситуацию.

В местном водоканале извиняются за неудобства и просят местных жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием.

