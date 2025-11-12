Дефіцит продуктів у Харківській області вже відчутно позначається на ринку, повідомляє Politeka.

Нестача пропозиції спричиняє зростання цін, адже попит перевищує наявні обсяги.

Найбільше скорочення торкнулося сегменту свинини. Через нестачу тварин та обмежені поставки м’ясо помітно подорожчало як у супермаркетах, так і на ринках.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що від початку 2025 року ціна свинини зросла на 34%, а порівняно з минулим роком – на 60%. Причина – різке зменшення поголів’я, яке взимку впало до 4,5 мільйона голів.

Значну частину скорочення становили приватні господарства, які традиційно постачали велику частину продукції. Внаслідок цього ринок відчуває брак пропозиції, що впливає на закупівельні ціни.

У вересні середня вартість живої ваги свиней беконних порід сягала 98–100 гривень за кілограм залежно від регіону. Максим Гопка відзначає, що дефіцит продуктів у Харківській області стимулює імпорт, що частково компенсує нестачу.

За прогнозами експертів, до кінця року обсяг ввезеного м’яса може перевищити 25 тисяч тонн, переважно у другій половині року. Європейські постачальники пропонують нижчі ціни на живець, тож закупівлі за кордоном стають вигідними для українських компаній.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней. Це на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Проте, незважаючи на таку ситуацію, у Харківській області продукти можна отримати і безкоштовно. Детальніше про це можна дізнатися у статті.

