Дефицит продуктов в Харьковской области уже ощутимо сказывается на рынке, сообщает Politeka.

Нехватка предложения влечет за собой рост цен, ведь спрос превышает имеющиеся объемы.

Наибольшее сокращение затронуло сегмент свинины. Из-за нехватки животных и ограниченных поставок мясо заметно подорожало как в супермаркетах, так и на рынках.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что с начала 2025 г. цена свинины выросла на 34%, а по сравнению с прошлым годом – на 60%. Причина – резкое уменьшение поголовья, которое зимой упало до 4,5 миллиона голов.

Значительную часть сокращения составляли частные хозяйства, традиционно поставлявшие большую часть продукции. В результате рынок ощущает нехватку предложения, влияющего на закупочные цены.

В сентябре средняя стоимость живого веса свиней беконных пород достигала 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Максим Гопка отмечает, что дефицит продуктов в Харьковской области стимулирует импорт, что частично компенсирует недостаток.

По прогнозам экспертов, к концу года объем ввозимого мяса может превысить 25 тысяч тонн, в основном во второй половине года. Европейские поставщики предлагают более низкие цены на живец, поэтому закупки за рубежом становятся выгодными для украинских компаний.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней. Это на 5% меньше, чем в прошлом, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост на 330 тысяч голов с начала года, предложение на рынке остается ограниченным.

