В Виннице ввели в действие новый график движения общественного транспорта, поэтому местные жители постепенно привыкают к переменам.

Новый график движения транспорта в Виннице уже действует и призван сделать передвижение по городу более комфортным для пассажиров, сообщает Politeka.

Об этом сообщили на официальном транспортном сайте города со ссылкой на КП «Винницкая транспортная компания». Нововведения касаются популярных направлений, соединяющих Вишенку, Лугу и Винницкие Хутора.

Новый график движения в Виннице введен для троллейбуса маршрута №4 «Вишенка – Луговая» и автобуса №19 «Вишенка – Винницкие Хутора».

Как отметили в КП «Винницкая транспортная компания», обновление расписания связано с необходимостью оптимизировать работу маршрутов и уменьшить интервалы между рейсами в часы пик.

По данным городских служб, обновленное расписание уже доступно для пассажиров на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте компании и в telegram-боте. Жители могут предварительно проверять время прибытия транспорта и планировать свои поездки без задержек.

Кроме того, специалисты отмечают, что новый график движения в Виннице создан с учетом пожеланий винничан, ранее обращавшихся с предложениями по удобству маршрутов.

Отдельно напомним, что на улице Праведников Мира в облцентре действуют ограничения проезда из-за строительства многоэтажных жилых домов. Временные изменения введены с 4 ноября 2025 года и продлятся до 3 ноября 2026 года.

Ограничения предусматривают установку заборов и обустройство временных маршрутов, чтобы обеспечить безопасность как водителей, так и пешеходов. Проезд для автомобилей полностью не перекрывается, однако в районе строительства действуют точечные ограничения.

