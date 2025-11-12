Жителей города предупреждают о плановых технических работах, по которым введут временный график отключения газа на 13 ноября в Харькове.

График отключения газа на 13 ноября в Харькове относится к нескольким улицам в Шевченковском районе, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети". Специалисты попросили потребителей отнестись с пониманием, ведь график отключения газа на 13 ноября в Харькове необходим для безопасности и стабильности снабжения.

Так, 13.11.2025 запланировано обслуживание системы газоснабжения в Шевченковском районе. Работы временно повлияют на подачу голубого топлива в несколько жилых домов.

Согласно графику отключений газа на 13 ноября в Харькове, поставки будут приостановлены по следующим адресам: Данилевского, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культуры, 22-Б, Клочковская, 93, Чичибабина, 7, а также Леся Курбаса, 15-А.

Эти адреса попадают в зону, где специалисты будут проводить профилактические мероприятия и проверку оборудования. Такие работы плановые, поэтому проводятся регулярно для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы газовых систем.

Представители предприятия отмечают, что жителям необходимо быть внимательными. Перед отключением следует перекрыть краны перед газовыми приборами.

Это позволит избежать непредвиденных ситуаций и сделает процесс возобновления подачи безопасным. После завершения технических работ газоснабжение возобновится сразу, как только работники смогут проверить состояние внутренних систем в каждой квартире.

Для этого жителям следует обеспечить доступ к помещениям, чтобы специалисты могли провести обследование в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем газоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.